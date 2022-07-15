Звезды, которым пластика помогла стать успешными

Биографы Мэрилин Монро уверены, что пластическая операция стала для модели билетом в Голливуд: знаменитая блондинка часто слышала от режиссеров, что ее лицо выглядит непропорционально, поэтому решилась увеличить подбородок. После вмешательства ее черты стали еще выразительнее, а предложения о работе начали приходить одно за другим.

Позже удачная пластика помогала многим актрисам стать настоящими звездами, покорить мир кино или подиумы. Иногда хирург выполнял коррекцию так точно, что поклонники даже не догадываются о том, что их черты изменились.

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Белла Хадид

Два года назад модель была признана женщиной с самыми гармоничными чертами лица в мире. Вот только благодарить Белле за это надо не генетику, а профессионального пластического хирурга. В начале карьеры Хадид решила подправить нос, а затем увлеклась — изменила форму глаз, увеличила губы и избавилась от пухлых щечек.

Некоторые осуждают Беллу за такое стремление перекроить внешность, но ведь именно новые черты позволили ей стать одной из самых успешных моделей.

Меган Фокс

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Дерзкая и прекрасная Меган Фокс давно считается секс-символом, но в начале карьеры актриса не обладала такой хищной и яркой внешностью. Меган не устраивало амплуа «соседской девчонки», поэтому она решилась на серию пластических операций. За пару лет Фокс изменила разрез глаз, форму носа и губ, сделала скулы более точеными, а затем увеличила грудь.

Только после преображения голливудские продюсеры заметили актрису.

Блейк Лайвли

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Звезда «Сплетницы» — идеальный пример того, как пластическая операция может не изменить лицо до неузнаваемости, но сделать его более аристократичным и выразительным. Блейк, снимаясь в последних сезонах сериала, изменила форму носа, немного укоротив его, а затем решилась и на блефаропластику.

Хирург провел вмешательство так аккуратно, что даже фанаты не сразу поняли, что же неуловимо изменилось во внешности солнечной Лайвли. Сама знаменитость очень довольна результатом и считает, что это сделало ее еще привлекательнее.

Кира Найтли

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Кажется, Кира всегда была сторонницей естественной красоты: она не стесняется нулевого размера груди, часто появляется на улицах не накрашенной. Но и в ее биографии была пластическая операция: Найтли немного исправили форму носа, чтобы он казался тоньше.

Кроме того, актриса немного увеличила верхнюю губу. Она сумела сохранить индивидуальность, но стала выглядеть еще женственнее и мягче.

Дженнифер Энистон

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Звезда сериала «Друзья» не скрывала, что исправила форму носа. Правда, Дженнифер уверяет, что пошла на это ради здоровья — искривленная перегородка мешала ей дышать. Однако после операции внешность актрисы преобразилась и тысячи поклонниц потянулись в кабинеты пластических хирургов с просьбой сделать нос «как у Рейчел».

Скарлетт Йоханссон

В самом начале своей карьеры девушка утверждала, что пластическая хирургия не для нее. Однако со временем актриса не только сделала ринопластику, но и увеличила грудь. Эти пластические операции помогли Скарлетт стать настоящей голливудской звездой.