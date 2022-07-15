Регина Тодоренко родила второго ребенка

Телеведущая Регина Тодоренко подтвердила, что стала мамой во второй раз. У Регины и ее супруга, певца Влада Топалова, родился еще один сын.
Тодоренко раньше признавалась, что очень хотела бы стать мамой девочки, но на свет появился прекрасный мальчик.
«Наша любовь создала еще одного космического человека. Наш младший сынок, наш Мир, мама с папой любят тебя всем сердцем, а старший брат готов тебя сожрать. Благодарим, что выбрал именно нас. Ты еще совсем крошка, хоть по весу богатырь. Расти достойным человеком, люби жизнь, неси людям мир», — сообщила она.
32-летняя Тодоренко и 36-летний Топалов принимают поздравления друзей и коллег с рождением второго малыша.
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