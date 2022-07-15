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25 минут назад

Регина Тодоренко родила второго ребенка

Диана Товсепова

Телеведущая Регина Тодоренко подтвердила, что стала мамой во второй раз. У Регины и ее супруга, певца Влада Топалова, родился еще один сын.

Регина Тодоренко родила второго ребенка
Фото: СоцсетиСоцсети

Тодоренко раньше признавалась, что очень хотела бы стать мамой девочки, но на свет появился прекрасный мальчик.

«Наша любовь создала еще одного космического человека. Наш младший сынок, наш Мир, мама с папой любят тебя всем сердцем, а старший брат готов тебя сожрать. Благодарим, что выбрал именно нас. Ты еще совсем крошка, хоть по весу богатырь. Расти достойным человеком, люби жизнь, неси людям мир», — сообщила она.

32-летняя Тодоренко и 36-летний Топалов принимают поздравления друзей и коллег с рождением второго малыша.

Ранее мы писали о том, почему Бритни Спирс снова встретится в суде с отцом.

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