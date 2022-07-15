Лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков рассказал о пророческих словах ясновидящей

Музыкант Сергей Жуков вспомнил о предсказании ясновидящей. Пророческие слова экстрасенса он услышал в детстве.

Фото: Павел Кашаев/Global Look Press Павел Кашаев/Global Look Press

По словам Жукова, в детстве родная бабушка отвела его к ясновидящей. Тогда предсказательница заявила, что в будущем он будет собирать стадионы и толпы поклонников.

«Та артистично заявила: "Вижу, он будет генералом". Я, конечно, усмехнулся — никаким генералом становиться не собирался. Но потом она добавила, что видит, будто я стою, а передо мною тысячи людей, и все слушают», — заявил певец в беседе с kp.ru.