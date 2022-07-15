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2 часа назад

Лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков рассказал о пророческих словах ясновидящей

Слово и Дело

Музыкант Сергей Жуков вспомнил о предсказании ясновидящей. Пророческие слова экстрасенса он услышал в детстве.

Лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков рассказал о пророческих словах ясновидящей
Фото: Павел Кашаев/Global Look PressПавел Кашаев/Global Look Press

По словам Жукова, в детстве родная бабушка отвела его к ясновидящей. Тогда предсказательница заявила, что в будущем он будет собирать стадионы и толпы поклонников.

«Та артистично заявила: "Вижу, он будет генералом". Я, конечно, усмехнулся — никаким генералом становиться не собирался. Но потом она добавила, что видит, будто я стою, а передо мною тысячи людей, и все слушают», — заявил певец в беседе с kp.ru.

Жуков признался, что вспомнил об этих словах, когда вышел на стадион «Лужники». Поклонники показались ему огромной армией.

Звёзды,Сергей Жуков,
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