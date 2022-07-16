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1 час назад

Эмили Ратаковски разводится с мужем из-за его измен

Газета.Ruиещё 1

Эмили Ратаковски планирует развестись со своим мужем, Себастьяном Беар-Макклардом. Причиной послужила измены супруга. Об этом сообщает Page Six.

Эмили Ратаковски разводится с мужем из-за его измен
Фото: Global look pressGlobal look press

По словам источника, близкого к семье, Себастьян Беар-Макклард изменял модели неоднократно.

«Он серийный изменщик. Это отвратительно. Он — пес», — заявил инсайдер.

Официальной информации о том, подала ли Эмили Ратаковски на развод, на данный момент нет. Но слухи о разводе впервые появились 14 июля, когда 31-летняя модель была замечена без обручального кольца.

Эмили Ратаковски и Себастьян Беар-Макклард поженились в феврале 2018 года. Пара воспитывает годовалого сына Сильвестра.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что на Эмили Ратаковски подали в суд за публикацию ее фотографии.

Звёзды,Измена,Эмили Ратаковски,
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