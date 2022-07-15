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1 час назад

Бритни Спирс заявила, что бездомные лучше, чем люди в Голливуде

Диана Товсепова

Поп-звезда Бритни Спирс сделала в своих соцсетях резкое заявление, в котором рассказала, что «лучше будет тусоваться с бездомными, чем с людьми в Голливуде».

Бритни Спирс заявила, что бездомные лучше, чем люди в Голливуде
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

Так, 40-летняя звезда опубликовала на свою многомиллионную аудиторию пост с надписью "Бог не мил", добавив: «Значит ли это, что дьявол очень мил и горяч??? Я лучше буду тусоваться с бездомными, чем с людьми в Голливуде… Просто говорю!!!!».

Многие комментаторы поддержали звезду, заявив, что Голливуд действительно не так красив внутри, как кажется снаружи.

Однако некоторые укорили звезду тем, что на ее свадьбе гости были совсем не "бездомные", а такие селебрити, как Мадонна, Пэрис Хилтон, Селена Гомес, Ансел Эльгорт, Дрю Бэрримор и Донателла Версаче. Несмотря на то, что Бритни сильно отличается от общей массы калифорнийских звезд, в списке приглашенных на ее свадьбу были самые громкие имена в Голливуде.

Ранее мы писали о том, почему Спирс снова встретится в суде с отцом.

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