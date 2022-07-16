Родственники Шатунова боятся выходить из дома

«Я не встретился с двоюродным братом Юры. Поговорил вне камеры с его женой. Человек даже не назвал своего имени. Всем все надоело. Приезжали с Москвы, из Уфы, из Перми. Все ищут. Родственники закрываются дома. Люди боятся выходить на улицу», – говорит Корчевников.