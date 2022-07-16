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1 час назад

Родственники Шатунова боятся выходить из дома

Даша Краснова

Смерть Юрия Шатунова привлекла большое количество внимания. Пока одни знакомые пытаются искать подвох в ранней гибели певца, а мошенники наживаются на его имени, настоящие родственники Шатунова не могут выйти из дома. Об этом сообщает "ФАН".

Родственники Шатунова боятся выходить из дома
Фото: кадр из передачикадр из передачи

Внимание журналистов стало пугающим для родных солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова. Борис Корчевников, который ведет шоу на YouTube «Оставаться людьми» решил прекратить поиски двоюродного брата певца.

«Я не встретился с двоюродным братом Юры. Поговорил вне камеры с его женой. Человек даже не назвал своего имени. Всем все надоело. Приезжали с Москвы, из Уфы, из Перми. Все ищут. Родственники закрываются дома. Люди боятся выходить на улицу», – говорит Корчевников.

Телеведущий считает, что пора заканчивать поиски потенциальных родственников Шатунова, чтобы родствуенники реальные жили спокойно.

До этого мы рассказывали, что у Шатунова нашлась родная сестра.

Звёзды,Юрий Шатунов,Борис Корчевников,
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