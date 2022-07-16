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3 часа назад

Селена Гомес встречается с женатым актером?

Popcake.tv

С тех пор, как Селена Гомес рассталась с Джастином Бибером, в ее жизни началась черная полоса. У девушки начались проблемы со здоровьем. Селена не могла долго находиться в отношениях с парнями. Каждый роман терпел фиаско. Однако не так давно ее жизнь начала налаживаться. Сейчас Гомес снимается в нескольких фильмах и занимается интересными проектами. И, кажется, что белая полоса пошла не только в рабочей сфере, но и личной.

На днях Селена Гомес была замечена со своим новым парнем. Ее спутником стал актёр Нат Вулфф, с которым она знакома ещё с 2014 года. Вместе они работали на съемках. Пару заметили на выходе из ресторана. Пока непонятно, была ли это дружеская встреча или нечто большее. Возможно, Гомес уже готова к романтическим отношениям.

К слову, многие поклонники помнят Ната Вулффа по фильму «Бумажные города». Интересный факт – парень-то находится в отношениях с другой девушкой. Известно, что он встречается с актрисой Грэйс Ван Патте уже около пяти лет.

Звёзды,Видео,Джастин Бибер,
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