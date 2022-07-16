Селена Гомес встречается с женатым актером?

С тех пор, как Селена Гомес рассталась с Джастином Бибером, в ее жизни началась черная полоса. У девушки начались проблемы со здоровьем. Селена не могла долго находиться в отношениях с парнями. Каждый роман терпел фиаско. Однако не так давно ее жизнь начала налаживаться. Сейчас Гомес снимается в нескольких фильмах и занимается интересными проектами. И, кажется, что белая полоса пошла не только в рабочей сфере, но и личной.