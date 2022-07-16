Косметолог объяснила, почему внешность Пугачевой сильно изменилась

Врач-косметолог Татьяна Аюпова прокомментировала изменения во внешности Аллы Пугачевой.
По ее мнению, после переезда в Юрмалу кожа певицы заметно ухудшилась, лицо выглядит усталым. Однако косметолог Аюпова считает, что Пугачева все равно успешно сохраняет красоту.
«Я считаю, что в свете последних событий Алла Борисовна выглядит хорошо. Ей бы, конечно, не помешало обратиться к своему московскому косметологу. То, что лучше не менять косметолога и ходить к одному специалисту, который уже знает все особенности клиента, – верно», — сказала она.
Как отметила косметолог, Примадонне необходимо регулярно подкалывать жир, поскольку на лице проводилась не одна операция.
Пугачева переехала в Израиль после начала спецоперации на Украине. Теперь она проживает в Латвии вместе с супругом Максимом Галкиным.