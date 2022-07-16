Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+21° в 
USD 57.83EUR 57.89
Войти в почту
1 час назад

Косметолог Аюпова объяснила, почему внешность Пугачевой сильно изменилась

Слово и Делоиещё 1

Врач-косметолог Татьяна Аюпова прокомментировала изменения во внешности Аллы Пугачевой.

Косметолог объяснила, почему внешность Пугачевой сильно изменилась
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

По ее мнению, после переезда в Юрмалу кожа певицы заметно ухудшилась, лицо выглядит усталым. Однако косметолог Аюпова считает, что Пугачева все равно успешно сохраняет красоту.

«Я считаю, что в свете последних событий Алла Борисовна выглядит хорошо. Ей бы, конечно, не помешало обратиться к своему московскому косметологу. То, что лучше не менять косметолога и ходить к одному специалисту, который уже знает все особенности клиента, – верно», — сказала она.

Как отметила косметолог, Примадонне необходимо регулярно подкалывать жир, поскольку на лице проводилась не одна операция.

Пугачева переехала в Израиль после начала спецоперации на Украине. Теперь она проживает в Латвии вместе с супругом Максимом Галкиным.

Звёзды,Татьяна Аюпова,Максим Галкин,Алла Пугачева,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители