Косметолог объяснила, почему внешность Пугачевой сильно изменилась

«Я считаю, что в свете последних событий Алла Борисовна выглядит хорошо. Ей бы, конечно, не помешало обратиться к своему московскому косметологу. То, что лучше не менять косметолога и ходить к одному специалисту, который уже знает все особенности клиента, – верно», — сказала она.