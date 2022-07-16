Арт-директор Бориса Моисеева оценил его самочувствие

Самочувствие популярного певца Бориса Моисеева оценил его арт-директор Сергей Горох. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
По его словам, Моисеев находится в стабильном состоянии.
«Он принимает все необходимые лекарства. Раз в два месяца его осматривает лечащий врач, никаких особых проблем нет. Мы с ним видимся каждый день, и он неизменно в хорошем настроении», — рассказал Горох.
Представитель певца сказал, что Моисеев часто вспоминает свои выступления и собирается поехать в Юрмалу. Он также постоянно находится на связи с певицей Аллой Пугачевой.
«Она — любимый друг Бориса и самый близкий его человек. Каждый месяц она присылает для Бориса тележку с продуктами — просто огромную, я с трудом могу ее завезти в квартиру. В тележке — все, что он любит, много всего вкусного», — рассказал он.
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