Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+21° в 
USD 57.83EUR 57.89
Войти в почту
22 минуты назад

Арт-директор Бориса Моисеева оценил его самочувствие

Даша Краснова

Самочувствие популярного певца Бориса Моисеева оценил его арт-директор Сергей Горох. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Арт-директор Бориса Моисеева оценил его самочувствие
Фото: кадр из передачикадр из передачи

По его словам, Моисеев находится в стабильном состоянии.

«Он принимает все необходимые лекарства. Раз в два месяца его осматривает лечащий врач, никаких особых проблем нет. Мы с ним видимся каждый день, и он неизменно в хорошем настроении», — рассказал Горох.

Представитель певца сказал, что Моисеев часто вспоминает свои выступления и собирается поехать в Юрмалу. Он также постоянно находится на связи с певицей Аллой Пугачевой.

«Она — любимый друг Бориса и самый близкий его человек. Каждый месяц она присылает для Бориса тележку с продуктами — просто огромную, я с трудом могу ее завезти в квартиру. В тележке — все, что он любит, много всего вкусного», — рассказал он.

До этого мы рассказывали о шокирующей сумме гонорара Пугачевой.

Звёзды,Борис Моисеев,Алла Пугачева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители