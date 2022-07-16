Рики Мартина могут посадить на полвека за насилие над племянником

Согласно сообщениям испанских СМИ, известный во всем мире певец Рики Мартин был обвинен в сексуальных отношениях со своим племянником.

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Так, 50-летний певец был обвинен в «осуществлении физических и психологических атак» на своего 21-летнего племянника, утверждавшего, что у них были сексуальные отношения.

При этом ранее в июле Рики был выдан запретительный судебный приказ из-за инцидента с домашним насилием в Пуэрто-Рико, но тогда личность жертвы не разглашалась. Позже выяснилось, что жертвой стал его собственный племянник, с которым у него были отношения около семи месяцев.

Адвокат Рики Мартина отверг «отвратительные» обвинения в инцесте со стороны его племянника.

«К сожалению, человек, который сделал это заявление, борется с серьезными психическими проблемами. Рики Мартин, конечно, никогда не был — и никогда не будет вовлеченным в какие-либо сексуальные или романтические отношения со своим племянником», — заявил адвокат певца изданию TMZ.

Он добавил: «Эта идея не только не соответствует действительности, она отвратительна. Мы все надеемся, что этот человек получит помощь, в которой он так остро нуждается».

Представитель Рики ранее отверг обвинения, заявив, что утверждения о жестоком обращении были «полностью ложными и сфабрикованными» в заявлении, предоставленном американским СМИ ранее в этом месяце.

21 июля латиноамериканский певец предстанет перед судом Пуэрто-Рико, где за такие обвинения может грозить до пятидесяти лет в тюрьме.