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1 час назад

«Иногда просто нужно сменить мужчину»: жена Мартиросяна выступила с заявлением после сообщения о разводе

Экспресс газета

В последнее время в Интернете ходят упорные слухи о проблемах в семье 48-летнего юмориста Гарика Мартиросяна. Поговаривают, что экс-резиденту Comedy Club наскучила очаровательная уроженка Сочи Жанна Левина, и сейчас он активно подыскивает ей замену. Если верить инсайдерам, продолжавшийся порядка 20 лет брак не спасли ни двое детей, в которых шоумен не чает души, ни постоянные попытки супруги наладить отношения. Между тем, сама Левина говорит, что ее возможный развод с мужем не пугает. Сегодня в своем аккаунте в запрещенной в РФ социальной сети Instagram* недавно пустившаяся в загул женщина дала понять, что она уже нашла Мартиросяну вполне достойную замену.

«Иногда просто нужно сменить мужчину»: жена Мартиросяна выступила с заявлением после сообщения о разводе
Фото: СоцсетиСоцсети

«Иногда просто нужно сменить мужчину, и... Опачки! Ты снова умница, красавица и офигеть как готовишь...» — написала Левина.

Напомним, что Гарик Юрьевич познакомился со своей будущей супругой в 1997 году на КВН в Сочи. Сама Жанна рассказывала, что с этим событием связана по-настоящему мистическая история — прямо накануне встречи с юмористом она отчетливо видела его во сне. По словам Левиной, ей снилось, как она гуляет с Харламовым по набережной, затем спускается на пляж. Любопытно, что красотка держала в тайне эту историю целых 18 лет, не рассказывая о ней даже мужу.

«Мы познакомились. А через пару дней Гарик пригласил меня погулять по городу. И мы пошли по той самой набережной, по которой с ним гуляли во сне. Я испытывала что-то вроде дежавю... Но ничего не сказала Гарику. И не показывала, как он мне нравится. Наоборот, старательно делала вид, что ему надо меня завоевывать», — отмечала Левина-Мартиросян в одном из интервью.

*Организация запрещена на территории РФ

Звёзды,Жанна Левина,Гарик Мартиросян,
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