«Иногда просто нужно сменить мужчину»: жена Мартиросяна выступила с заявлением после сообщения о разводе

В последнее время в Интернете ходят упорные слухи о проблемах в семье 48-летнего юмориста Гарика Мартиросяна. Поговаривают, что экс-резиденту Comedy Club наскучила очаровательная уроженка Сочи Жанна Левина, и сейчас он активно подыскивает ей замену. Если верить инсайдерам, продолжавшийся порядка 20 лет брак не спасли ни двое детей, в которых шоумен не чает души, ни постоянные попытки супруги наладить отношения. Между тем, сама Левина говорит, что ее возможный развод с мужем не пугает. Сегодня в своем аккаунте в запрещенной в РФ социальной сети Instagram* недавно пустившаяся в загул женщина дала понять, что она уже нашла Мартиросяну вполне достойную замену.