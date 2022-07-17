Дмитрий Колдун расстался с женой из-за неудач в карьере

Белорусский поп-певец Дмитрий Колдун рассказал о своемтворческом кризисе в 2007 году, из-за которого им с женой пришлось разойтись.
«В моей судьбе наступил непонятный период, случались нервные срывы. Поэтому как-то с Викой не сошлось, поругались, решили, что каждому пора пойти своим путем», — рассказал музыкант.
По словам артиста, они с Викторией пробыли в разлуке около полугода, но потом встретились и решили, что не могут друг без друга.
Свои отношения пара узаконила только в 2012 году, а спустягод у них появился первый ребенок.