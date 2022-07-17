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31 минуту назад

Дмитрий Колдун расстался с женой из-за неудач в карьере

Слово и Делоиещё 2

Белорусский поп-певец Дмитрий Колдун рассказал о своемтворческом кризисе в 2007 году, из-за которого им с женой пришлось разойтись.

Дмитрий Колдун расстался с женой из-за неудач в карьере
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

«В моей судьбе наступил непонятный период, случались нервные срывы. Поэтому как-то с Викой не сошлось, поругались, решили, что каждому пора пойти своим путем», — рассказал музыкант.

По словам артиста, они с Викторией пробыли в разлуке около полугода, но потом встретились и решили, что не могут друг без друга.

Свои отношения пара узаконила только в 2012 году, а спустягод у них появился первый ребенок.

Звёзды,Дмитрий Колдун,
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