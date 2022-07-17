Солистка «Миража» раскритиковала поклонников Шатунова

Экс-вокалистка культовой российской и советской группы «Мираж» Наталья Гулькина в субботу, 16 июля, упрекнула поклонников недавно умершего артиста Юрия Шатунова в непристойном поведении на могиле их кумира.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

На днях появилась информация, что фанаты экс-вокалиста «Ласкового мая» устроили настоящее паломничество к месту его захоронения. Причем они приходят сразу толпами, шумят и в целом ведут себя непристойно по отношению к другим посетителям кладбища.

«Мое мнение о поведении поклонников — это, конечно, треш! Рядом находятся могилы других людей и нарушать их покой — это безнравственно!»

— цитирует возмущенную артистку издание Popcake.

Накануне о бесчинствах поклонников группы «Ласковый май» сообщил охранник Троекуровского кладбища. По словам сторожа, фанаты включают музыку на смартфонах, скандируют песни Шатунова, некоторые бросаются на крест и ложатся на венки, а кто-то даже похищает с могилы артиста письма и игрушки, которые приносят другие поклонники творчества.