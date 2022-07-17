Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+22° в 
USD 57.83EUR 57.89
Войти в почту
2 часа назад

Бондарчук раскрыла подробности интимной жизни с мужем

Катерина Саломе

Светлана и Федор Бондарчуки развелись еще в 2016 году. Телеведущая успела выйти замуж во второй раз. Ее избранником стал актер Сергей Харченко. Детали их интимной жизни она раскрыла в своем YouTube-шоу «Про секс со Светой Бондарчук и Владиславом Лисовцом».

По словам Светланы, у них с Сергеем почти идеальные отношения. Благодаря открытым диалогом им удается поддерживать гармонию не только в духовном, но и в интимном плане.

«Мне кажется, мы достаточно открыто говорим и пробуем то, что нам интересно. Если появляется запрос на что-то фантазийное и если это не является противофазой для партнера»,

— поделилась звезда.

Супруги даже решились пройти тест от сексолога Ольги Василенко. Когда специалист задала Светлане и Сергею вопрос, пригласили бы они в постель другую женщину, оба единогласно ответили «да».

Ранее мы сообщали о том, Светлана Бондарчук прокомментировала измену Федора с Ликой Стар.

Звёзды,Видео,Ольга Василенко,Федор Бондарчук,Сергей Харченко,Светлана Бондарчук,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители