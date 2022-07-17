Бондарчук раскрыла подробности интимной жизни с мужем

Светлана и Федор Бондарчуки развелись еще в 2016 году. Телеведущая успела выйти замуж во второй раз. Ее избранником стал актер Сергей Харченко. Детали их интимной жизни она раскрыла в своем YouTube-шоу «Про секс со Светой Бондарчук и Владиславом Лисовцом».

По словам Светланы, у них с Сергеем почти идеальные отношения. Благодаря открытым диалогом им удается поддерживать гармонию не только в духовном, но и в интимном плане.

«Мне кажется, мы достаточно открыто говорим и пробуем то, что нам интересно. Если появляется запрос на что-то фантазийное и если это не является противофазой для партнера»,

— поделилась звезда.

Супруги даже решились пройти тест от сексолога Ольги Василенко. Когда специалист задала Светлане и Сергею вопрос, пригласили бы они в постель другую женщину, оба единогласно ответили «да».