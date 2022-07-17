Самая красивая модель разводится с мужем

Эмили Ратаковски не смогла простить супругу многочисленные измены.

Фото: New Magazine New Magazine

Этот год стал переломным для многих супружеских пар. В мире шоу-бизнеса очень много разводов. Также к числу знаменитостей, кого ждет бракоразводный процесс относится с самая красивая модель Эмили Ратаковски. Несколько лет она была верна своему супругу Себастьяну Беар-Маккларду. Только, как оказалось, мужчина не был верен своей жене.

Эмили и Себастьяна считали идеальной парой и старались равняться на них. Возлюбленные не стеснялись проявлять чувства на публике. Однако, похоже, что гармоничным отношениям настал конец. В последнее время девушка начала появляться на публике без обручального кольца. Поначалу фанаты верили в то, что это просто совпадение. Но, как выяснилось, вовсе нет: отношения дали трещину.

А теперь в Сети появилась новость о том, что Эмили разводится с Себастьяном. Супруги были вместе 4, 5 года. Никто из сторон пока не прокомментировал новость, но зарубежное издание официально объявило о расставании модели и кинопродюсера. Как оказалось, причиной развода послужили многочисленные измены. “Да, он изменял. Он серийный обманщик, Это просто отвратительно. Он – пес”, – передает издание.