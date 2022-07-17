Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+27° в 
USD 57.83EUR 57.89
Войти в почту
38 минут назад

Самая красивая модель разводится с мужем

New Magazine

Эмили Ратаковски не смогла простить супругу многочисленные измены.

Самая красивая модель разводится с мужем
Фото:  New Magazine New Magazine

Этот год стал переломным для многих супружеских пар. В мире шоу-бизнеса очень много разводов. Также к числу знаменитостей, кого ждет бракоразводный процесс относится с самая красивая модель Эмили Ратаковски. Несколько лет она была верна своему супругу Себастьяну Беар-Маккларду. Только, как оказалось, мужчина не был верен своей жене.

Эмили и Себастьяна считали идеальной парой и старались равняться на них. Возлюбленные не стеснялись проявлять чувства на публике. Однако, похоже, что гармоничным отношениям настал конец. В последнее время девушка начала появляться на публике без обручального кольца. Поначалу фанаты верили в то, что это просто совпадение. Но, как выяснилось, вовсе нет: отношения дали трещину.

А теперь в Сети появилась новость о том, что Эмили разводится с Себастьяном. Супруги были вместе 4, 5 года. Никто из сторон пока не прокомментировал новость, но зарубежное издание официально объявило о расставании модели и кинопродюсера. Как оказалось, причиной развода послужили многочисленные измены. “Да, он изменял. Он серийный обманщик, Это просто отвратительно. Он – пес”, – передает издание.

Напомним, что возлюбленные поженились в феврале 2018 года. Эта новость стала неожиданностью для общественности. Интересно, что пара вступила в брак спустя 3 месяца отношений. А предложение руки и сердца модель услышала вообще спустя 2 недели после знакомства. В прошлом году супруги впервые стали родителями. Эмили Ратаковски родила сына Сильвестра. Модель с радостью делится фотографиями с малышом.

Звёзды,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители