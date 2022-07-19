Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+31° в 
USD 55.44EUR 56.45
Войти в почту
34 минуты назад

Близкий друг Ирины Аллегровой рассказал, почему певица носит парики

Клео.Ру

Певиц Ирина Аллегрова известна зрителям своими яркими сценическими образами и эпатажными выходками. Благодаря одной из ее песен, артистка получила народное звание «императрицы российской эстрады». Поклонникам Аллегровой хорошо известно, что на сцене она носит парики, но о причинах этого было известно лишь немногим.

Близкий друг Ирины Аллегровой рассказал, почему певица носит парики
Фото: Kleo.ruKleo.ru

Недавно близкий друг артистки Александр Богданович поделился архивным снимком, на котором он запечатлен с Аллегровой и другими звездами эстрады. На фото узнать Ирину без ее сценического образа довольно сложно. Александр рассказал, почему Аллегрову и сейчас очень любит публика.

«Для всех своих поклонников продолжает быть примой и императрицей. Помогают ей в этом ее отличные данные — потрясающий голос, шикарное тело, бюст и, конечно же, хорошие парички, которые ей очень идут», — рассказал Богданович.

Также приятель артистки поделился секретом, почему Аллегрова на сцене носит парики. А делает это она постоянно с 1991 года. Оказалось, что в одном из салонов красоты Ирине перед выступлением испортили прическу. Чтобы не срывать концерт, она решила надеть парик.

С того настоящие волосы артистки уже давно пришли в порядок, но образ с париком настолько понравился публике, что Аллегрова продолжает использовать его в своих выступлениях. Поклонники уже и не представляют, что Ирина Александровна может выглядеть по-другому. Нередко ее даже не узнают без парика.

Звёзды,Секреты красоты,Ирина Аллегрова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители