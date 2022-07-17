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1 час назад

Стали известны подробности конфликта Елизаветы II и Маркл

Super.ru

Скоро мы наконец-то сможем разобраться во всех перипетиях отношений королевы и жены ее внука. 21 июля выходит книга королевского биографа Тома Бауэра «Месть: Меган, Гарри и война между Виндзорами». Автор стремился к объективности, поэтому издание основано на интервью инсайдеров, поддерживающих разные стороны. Ранее Бауэр говорил, что, изучая подробности, нашел несколько скелетов в шкафу — какая неожиданность! — именно у Меган.

Стали известны подробности конфликта Елизаветы II и Маркл
Фото: Super.ruSuper.ru

Первые цитаты из книги уже появились в Сети. Например, стало известно, что скорбящая королева с облегчением восприняла новость о том, что Маркл не сможет приехать на похороны принца Филиппа. Тогда Гарри вернулся в Англию впервые после их с супругой ухода, а беременная герцогиня решила не рисковать даже из-за такого повода. По утверждению Бауэра, Елизавета сказала своим доверенным помощникам: «Слава богу, Меган не придет». Напомним, похороны состоялись через месяц после сенсационного интервью Меган и Гарри с Опрой Уинфри в марте 2021 года, в котором герцогиня заявила, что неназванная королевская особа выразила обеспокоенность тем, насколько темной может быть кожа ее будущего ребенка.

Думаем, пресс-служба Виндзоров сейчас вовсю готовится обороняться. А Сассексы тем временем прятаться не собираются: сейчас пара в Нью-Йорке, в понедельник Гарри выступит перед Генеральной ассамблеей ООН в честь Международного дня Нельсона Манделы. Гадаем, как опальный принц связан с пламенным борцом против апартеида, но не сомневаемся: Меган такую возможность выйти в свет точно не упустит!

Звёзды,Том Бауэр,Елизавета II,Нельсон Мандела,Генассамблея ООН,
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