Обнародованы кадры с тайной свадьбы Лопес и Аффлека

В минувшее воскресенье стало известно о свадьбе одной из самых обсуждаемых звездных пар последних месяцев. Теперь же и Джей Ло подтвердила радостную новость на персональном сайте.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

Ходило много слухов о том, почему экс-влюбленные вообще решили сойтись спустя столько лет после расставания. Разумеется, находились скептики, которые говорили про пиар-роман между звездами. Ведь только ленивый не обсуждал воссоединение Джен и Бена.

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Сами влюбленные старались не обращать внимания на сплетни и новости таблоидов, потихоньку занимаясь налаживанием совместной жизни. К примеру, долгое время пара подыскивала себе подходящий дом. Казалось, что новость о свадьбе звездной четы будет ожидаемой, но все равно в Сети поднялся переполох.

А все потому, что Лопес и Аффлек не стали делать из бракосочетания шумиху. И если бы не ушлые западные журналисты, то информация вряд ли бы просочилась в Сеть раньше времени. Впрочем, сама Дженнифер, судя по всему, и не собиралась хранить молчание. На ее персональной сайте уже появилось письмо, в котором она рассказала про их с Беном свадьбу.

«Мы сделали это. Любовь прекрасна. Любовь добра. И оказалось, что любовь очень терпелива. Двадцать лет терпения. Все было именно так, как мы того хотели. Прошлой ночью мы прилетели в Лас-Вегас, стояли в очереди за лицензией вместе с четырьмя другими парами, и все они совершали одно и то же путешествие в свадебную столицу мира. Позади нас двое мужчин держались за руки и обнимали друг друга. Перед нами молодая пара, которая проделала трехчасовую поездку из Викторвилля на второй день рождения своей дочери. Все мы хотели в этот момент одного и того же. Чтобы мир признал нас партнерами и объявить о нашей любви через древний и почти универсальный символ брака», — поделилась подробностями звезда.

К слову, Джей Ло отметила, что надеется провести с Аффлеком всю оставшуюся жизнь. Учитывая, что это уже вторая попытка звездной парочки обрести счастье друг с другом, надежды певицы можно понять. По крайней мере, сейчас она уверена в своем выборе спутника жизни.

«Правы те, кто говорит: «Все, что тебе нужно, — это любовь». Мы так благодарны за то, что у нас есть это в изобилии. Новая замечательная семья из пяти чудесных детей и жизнь, ради которой больше нет причин ждать. Любовь великая вещь, может быть, лучшая из всех, и ее стоит ждать. С любовью, миссис Дженнифер Линн Аффлек», — заключила Лопес.

Экспресс газета