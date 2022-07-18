Эмилия Кларк рассказала о последствиях разрыва аневризмы

Американская актриса Эмилия Кларк, сыгравшая Дейнерис Таргариен в сериале "Игра престолов" и Сару Коннор в альтернативном сиквеле "Терминатора", рассказала в эфире BBC Morning Sunday, что дважды пережила разрыв аневризмы головного мозга.
Кларк пояснила, что проблемы со здоровьем возникли во время съемок "Игры престолов" - дважды, в 2011 и 2013 году, Кларк пережила аневризмы головного мозга, потенциально смертельно опасные для нее. По словам Кларк, она одна из немногих, кому повезло остаться живой и дееспособной после этих кризисов.
"Замечательно, что я вообще могу говорить, иногда членораздельно, и жить своей жизнью совершенно нормально без каких-либо последствий", - добавила актриса.
Она пояснила, что часть мозга, которая пострадала из-за аневризм, больше не функционирует в привычном режиме - кровь, поступающая в этот орган, обходит стороной поврежденные участки.