Эмилия Кларк рассказала о последствиях разрыва аневризмы

Американская актриса Эмилия Кларк , сыгравшая Дейнерис Таргариен в сериале "Игра престолов" и Сару Коннор в альтернативном сиквеле "Терминатора", рассказала в эфире BBC Morning Sunday, что дважды пережила разрыв аневризмы головного мозга.

Кларк пояснила, что проблемы со здоровьем возникли во время съемок "Игры престолов" - дважды, в 2011 и 2013 году, Кларк пережила аневризмы головного мозга, потенциально смертельно опасные для нее. По словам Кларк, она одна из немногих, кому повезло остаться живой и дееспособной после этих кризисов.