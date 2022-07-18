Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+23° в 
USD 57.83EUR 57.89
Войти в почту
2 часа назад

Эмилия Кларк рассказала о последствиях разрыва аневризмы

Газета.Ru

Американская актриса Эмилия Кларк, сыгравшая Дейнерис Таргариен в сериале "Игра престолов" и Сару Коннор в альтернативном сиквеле "Терминатора", рассказала в эфире BBC Morning Sunday, что дважды пережила разрыв аневризмы головного мозга.

Эмилия Кларк рассказала о последствиях разрыва аневризмы
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Кларк пояснила, что проблемы со здоровьем возникли во время съемок "Игры престолов" - дважды, в 2011 и 2013 году, Кларк пережила аневризмы головного мозга, потенциально смертельно опасные для нее. По словам Кларк, она одна из немногих, кому повезло остаться живой и дееспособной после этих кризисов.

"Замечательно, что я вообще могу говорить, иногда членораздельно, и жить своей жизнью совершенно нормально без каких-либо последствий", - добавила актриса.

Она пояснила, что часть мозга, которая пострадала из-за аневризм, больше не функционирует в привычном режиме - кровь, поступающая в этот орган, обходит стороной поврежденные участки.

Звёзды,Эмилия Кларк,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители