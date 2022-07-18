Айза извинилась перед новой женой Гуфа за клевету

"Я делала Юле больно и не раз. Мне стыдно за это. Но ей нечего бояться. Я больше не причиню вреда их семье", - высказалась Айза.

Ранее она отмечала, что считала именно Королеву причиной, по которой Гуф не виделся с сыном от бывшей жены. По словам блогерши, у нее есть проблемы в построении крепких отношений. Недавно она рассказала, что сама выбирает не тех мужчин.