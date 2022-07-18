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1 час назад

Айза извинилась перед новой женой Гуфа за клевету

Газета.Ru

Бывшая супруга рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай принесла свои извинения его новой жене Юлии Королевой. Слова блогерши цитирует StarHit.

Айза извинилась перед новой женой Гуфа за клевету
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Я делала Юле больно и не раз. Мне стыдно за это. Но ей нечего бояться. Я больше не причиню вреда их семье", - высказалась Айза.

Ранее она отмечала, что считала именно Королеву причиной, по которой Гуф не виделся с сыном от бывшей жены. По словам блогерши, у нее есть проблемы в построении крепких отношений. Недавно она рассказала, что сама выбирает не тех мужчин.

Как объяснила Айза, она начинает разочаровываться в избраннике после некоторого времени общения. Также она считает, что многие мужчины были недолюбленными в детстве, из-за чего не могут проявлять свои эмоции.

Звёзды,Гуф,Юлия Королева,
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