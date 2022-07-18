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1 час назад

«На самолете падали»: Разин и Шатунов чуть не умерли дважды

Рамблер

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин и солист группы Юрий Шатунов несколько раз были в шаге от смерти. Об этом рассказали в документальном фильме «Они потрясли мир.

«Дважды на самолете мы падали»: Разин и Шатунов чуть не умерли
Фото: кадр из передачикадр из передачи

«Дважды на самолете мы падали. Один раз летели в Ереван. Не вышла передняя шасси. Нас сажали на пену. В 2012 году летели из Ставрополя. Тоже самолет загорелся. Эвакуировали всю группу «Ласковый май».

По словам Разина, один раз его чуть не расстреляли. Руководство СССР не могло смириться с огромными гонорарами продюсера и обвинило его в хищениях в особо крупных размерах.

«К вам претензий не будет, но дело будет идти. Вот в таких условиях я работал до развала СССР. Ходил под санкциями расстрельной статьи», - заметил Разин.

До этого мы рассказывали, что у Шатунова нашлась родная сестра.

Звёзды,Юрий Шатунов,Андрей Разин,
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