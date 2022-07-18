Грозит 50 лет: за что могут посадить Рики Мартина

Рики Мартин угодил в скандал: поп-музыканта обвинили в насилии над племянником. Об этом сообщило испанское агентство Marca. Что известно об инциденте и что ответил на заявление родственника артист, читайте в материале «Рамблера».

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21-летний Деннис Санчез заявил о проявлении со стороны Мартина физической и психологической агрессии в течение семи месяцев.

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«С учетом того, что заявителем является его собственный племянник, артисту грозит совершенно другое наказание. Рики Мартин может быть приговорен к 50 годам тюрьмы»,

— пишет агентство. 21 июля Санчез будет давать показания в суде.

Адвокат певца Марти Сингер отрицает случившееся. Об этом пишет портал Deadline.

«К сожалению, человек, который сделал это заявление, борется с глубокими проблемами психического здоровья. Рики Мартин, конечно, никогда не был и никогда не будет вовлечен в какие-либо сексуальные или романтические отношения со своим племянником. Идея не только не соответствует действительности, но и отвратительна»,

— говорится в заявлении.

«Мы все надеемся, что этот человек получит помощь, в которой он так срочно нуждается. Но, прежде всего, мы с нетерпением ждем, когда это ужасное дело будет прекращено, как только судья рассмотрит факты».

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Сам Рики Мартин пока никак не комментировал серьезные обвинения в свой адрес. За него это сделал его родной брат Эрик. Он полностью опровергает, что у Рики и их племянника могли бы быть хоть какие-то связи, кроме дружеских родственных отношений.

Напомним, это не первый скандал, связанный с Мартином: так, в начале июля этого года Рики обвинили в домашнем насилии. Мужчина, пожелавший не раскрывать своего имени, обратился в суд, заявив о том, что артист начал преследовать его. Зарубежные СМИ пишут, что тайным обвинителем был все тот же племянник музыканта.

«Обвинения против Рики Мартина, которые привели к охранному ордеру, полностью ложны и сфабрикованы. Мы уверены, что, когда истинные факты об этом деле станут известны, наш клиент Рики Мартин будет полностью оправдан»,