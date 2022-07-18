Выяснилось, сколько потратили на роды Шарапова и Тодоренко

Теннисистка Мария Шарапова и ведущая Регина Тодоренко совсем недавно стали мамами. Для Марии новорожденный ребенок стал первенцем, а для Регины — вторым. Об этом сообщает KP.ru.

Тодоренко и Шарапова обе родили мальчиков и обе предпочли рожать за границей. Спортсменка рожала в одной из клиник Лос-Анджелеса, где живет уже несколько лет. Роды обошлись Марии в 600 тысяч рублей. В эту сумму входит проживание в VIP-палате и помощь врачей.

Регина потратила на свои роды больше. Телеведущая рожала в Канаде по технике «гипнороды», это один из вариантов естественных родов. Скорее всего, Тодоренко заключила контракт с агентством по организации «родов в Канаде под ключ» и могла заплатить за услугу до миллиона рублей.