Бывшая Канье Уэста рассказала, как рэпер издевался над ней

Экс-возлюбленная Канье Уэста актриса Эмбер Роуз в подкасте It's Tricky with Raquel Harper поделилась некоторыми подробностями отношений с рэпером. По словам Роуз, Уэст часто позволял себе оскорбления в ее адрес.
"Мы с ним два очень разных человека. Я хороший, сострадательный человек. Вот почему все, с кем я встречалась, любили меня. Нет никого, кто говорит обо мне что-то действительно плохое — кроме него, потому что я сбежала. Он издевался надо мной",
— призналась она.
Звезды разорвали свои отношения в 2010 году. Уже через год музыкант начал встречаться с Ким Кардашьян. Роуз также отреагировала на развод бывшего возлюбленного с Кардашьян. Актриса утверждает, что не удивлена такому исходу событий.
"Я всегда желаю людям всего хорошего и счастья. Но у меня есть собственные чувства по поводу того, как это — иметь с ним отношения. Думаю, что их развод вполне логичен",
— рассказала экс-девушка исполнителя.
Ранее стало известно, что Канье Уэст отказался от участия в Rolling Loud Miami 2022.