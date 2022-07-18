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33 минуты назад

Бывшая девушка Канье Уэста рассказала, что рэпер издевался над ней

Газета.Ru

Экс-возлюбленная Канье Уэста актриса Эмбер Роуз в подкасте It's Tricky with Raquel Harper поделилась некоторыми подробностями отношений с рэпером. По словам Роуз, Уэст часто позволял себе оскорбления в ее адрес.

Бывшая Канье Уэста рассказала, как рэпер издевался над ней
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Мы с ним два очень разных человека. Я хороший, сострадательный человек. Вот почему все, с кем я встречалась, любили меня. Нет никого, кто говорит обо мне что-то действительно плохое — кроме него, потому что я сбежала. Он издевался надо мной",

— призналась она.

Звезды разорвали свои отношения в 2010 году. Уже через год музыкант начал встречаться с Ким Кардашьян. Роуз также отреагировала на развод бывшего возлюбленного с Кардашьян. Актриса утверждает, что не удивлена такому исходу событий.

"Я всегда желаю людям всего хорошего и счастья. Но у меня есть собственные чувства по поводу того, как это — иметь с ним отношения. Думаю, что их развод вполне логичен",

— рассказала экс-девушка исполнителя.

Ранее стало известно, что Канье Уэст отказался от участия в Rolling Loud Miami 2022.

Звёзды,Канье Уэст,Ким Кардашьян,
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