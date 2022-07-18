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1 час назад

Решетова заявила, что "определенный человек" организовал против нее травлю

Газета.Ru

Модель Анастасия Решетова в своем Instagram рассказала о недоброжелателе, который спровоцировал против нее травлю в соцсетях.

Решетова заявила, что против нее организовали травлю
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Уже не протяжении нескольких месяцев определенный человек. Я вот думаю, говорить, кто это, или нет? Заказывает специально ботов для того, чтобы писали плохие комментарии про меня в Telegram-каналах, других пабликах",

- поделилась экс-возлюбленная Тимати.

Решетова утверждает, что уверена в своих словах и имеет доказательства организованной против нее травли.

"Обращаюсь к человеку, который этим занимается. Я не знаю, на что ты рассчитываешь. Просто хочу напомнить, что в моей жизни всегда так: тайное становится явным",

- сказала она в видеообращении.

Ранее Анастасия Решетова рассказала, что ей стыдно за "парочку публичных выходов в откровенных нарядах". Она отметила, что смотрит на фото с откровенными аутфитами и критикует себя за это.

Звёзды,Анастасия Решетова,Тимати,
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