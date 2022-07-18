Бывший супруг Ксении Бородиной Курбан Омаров в своем Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) признался, что начал новые отношения вскоре после развода с телеведущей.

Фото: zimamoscow/Instagram (организация запрещена в России) zimamoscow/Instagram

Также бизнесмен подчеркнул, что его роман закончился совсем недавно. Он не стал раскрывать личность бывшей возлюбленной.

«Практически сразу после развода я стал жить с девушкой. Месяц назад мы расстались, и теперь наконец я никому ничего не должен»,

— поделился Омаров.

Также экс-муж Бородиной подчеркнул, что обрел свободу впервые за несколько лет. Предприниматель призвал подписчиков «смотреть в свою тарелку» и не читать ему мораль.

Ранее Виктория Боня заявила, что если бы Курбан Омаров избивал свою бывшую жену Ксению Бородину, то звезда «Дома-2» показала общественности следы побоев или другие доказательства.