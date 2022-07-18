Леди Гага: «Больше не выйду на сцену»

Певица Леди Гага поделилась с подписчиками в Twitter, что думала над завершением карьеры из-за проблем со здоровьем.
«Были времена, когда я думала, что больше не выйду на сцену. Мне было настолько грустно, что я не могла думать ни о чем, кроме этого болезненного кошмара. Но я победила его при помощи любви, поддержки, доверия, правды, смелости и преданности»,
— написала артистка.
В 2017 году Леди Гаге диагностировали редкое хроническое заболевание под названием фибромиалгия, которое сопровождается острым болевым синдромом в костно-мышечных структурах. Кроме того, в 2020-м артистка рассказала о ментальных проблемах со здоровьем, из-за которых не один раз думала о самоубийстве.
Сейчас у Гаги стартовал гастрольный тур Chromatica Ball. Первый концерт прошел 17 июля в Дюссельдорфе, Германии.
Ранее сообщалось, что Леди Гага наняла охрану для своего гардероба.