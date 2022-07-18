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1 час назад

Что на самом деле случилось с Ширвиндтом и когда он покинет клинику

Диана Товсепова

Некоторые СМИ сообщили, что народный артист РФ Александр Ширвиндт якобы был госпитализирован после приступа стенокардии.

Что на самом деле случилось с Ширвиндтом и когда он покинет клинику
Фото: Wikimedia CommonsWikimedia Commons

Однако Михаил Ширвиндт, сын актера, рассказал, что на самом деле происходит с артистом. Телеведущий, действительно, лег в больницу.

Однако, по словам Михаила, 87-летний артист проходил плановое ежегодное обследование, а ни о каком приступе речи не идет. Родственники рассчитывают, что ко дню его рождения (19 июля, его уже выпишут домой.

Ранее мы писали о том, почему не вышла вторая серия фильма "Любовь и голуби".

Звёзды,Михаил Ширвиндт,Александр Ширвиндт,
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