Что на самом деле случилось с Ширвиндтом и когда он покинет клинику

Некоторые СМИ сообщили, что народный артист РФ Александр Ширвиндт якобы был госпитализирован после приступа стенокардии.

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Однако Михаил Ширвиндт, сын актера, рассказал, что на самом деле происходит с артистом. Телеведущий, действительно, лег в больницу.

Однако, по словам Михаила, 87-летний артист проходил плановое ежегодное обследование, а ни о каком приступе речи не идет. Родственники рассчитывают, что ко дню его рождения (19 июля, его уже выпишут домой.