Ратаковски и Беар-МакКлард расстались после 4 лет брака

К сожалению, опасения по поводу отсутствия кольца на пальце Эмили Ратаковски подтвердились, поскольку модель решила разойтись с Себастьяном Беар-Макклардом в разные стороны после четырёх лет брака.

Фото: Mainstyle Mainstyle

«Они расстались недавно. Это было решение Эм. У неё всё хорошо. Она сильная и сосредоточена на своём сыне. Ей нравится быть мамой»,

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— сказал инсайдер, добавив, что модель планирует подать на развод.

На недавних фотографиях Эмили уже намекала на своё холостое положение, сняв с руки символ того, что они будут «жить вечно и счастливо».

Напомним, что романтические отношения между влюблёнными завязались в 2018 году после того, как они были замечены вместе в День святого Валентина. После нескольких недель знакомства модель и продюсер связали себя узами брака на неожиданной церемонии в мэрии Нью-Йорка. В конце того же года, выступая на шоу Busy Tonight, Ратаковски рассказала, что пара некоторое время дружила, прежде чем начать встретиться.

«Мы знали друг друга долгое время, и он любит шутить: "Да, все думают, что мы быстро поженились, но ты проверял меня два года"»,

— сказала она тогда.

В марте 2021 года у пары родился первый совместный ребёнок — сын Сильвестр Аполло. Во время появления на Ночном шоу с Джимми Фэллоном после их свадьбы, звезда рассказала Фэллону о своём нетрадиционном предложении, от которого она первоначально отказалась. «Он сделал мне предложение в Minetta Tavern, и у него не было кольца, так что я сказала: "Нет". А потом он взял скрепку и сделал мне кольцо, что, на самом деле, показалось мне очень романтичным», — рассказала Эмили.

А когда дело дошло до выбора обручальных колец, Себастьян сделал ставку на что-то необычное. Звезда объяснила, что они пошли в нью-йоркский район Чайнатаун и купили золото, которое он планировал переплавить и сделать из него кольца. Но когда Ратаковски не сочла этот план удачным, они обратились за помощью к израильскому ювелиру.

«Мы пришли в его студию в нерабочее время и фактически выбили их молотком, целиком, с помощью маленькой паяльной лампы. Предполагалось, что это будут временные кольца, но теперь я очень привязалась к ним и не хочу от них избавляться»,

— говорила модель Эмили Ратаковски.