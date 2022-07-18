Лариса Долина рассказала о новой влюбленности

Российская певица Лариса Долина намекнула, что ее жизнь налаживается спустя шесть лет после развода с продюсером Ильей Спицыным.

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66-летняя звезда удивляет всех своей внешностью и отмечает, что ее жизненный тонус поддерживают любовь к жизни, хороший сон, гармоничный настрой и чувство влюбленности.

«Это очень важно для женщины: любить и быть любимой. Я нахожусь в этом состоянии. Это мне дает заряд долголетия, творческого и женского», — цитирует певицу издание ProZvezd.

Однако о разводе ни Долина, ни ее муж не говорят.