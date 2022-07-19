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3 часа назад

Лопес и Аффлеку предрекли скорый развод

РИА "ФедералПресс"

Только что сыгравшие свадьбу Дженнифер Лопес и Бен Аффлек недолго пробудут вместе, считает психолог Ольга Латынцева. Пара шла к алтарю более 20 лет, однако в этом-то и проблема.

Лопес и Аффлеку предрекли скорый развод
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Новое расставание не за горами»,

– сказала она.

Весной 2021 года стало известно, что певица Дженнифер Лопес вновь начала встречаться с актером Беном Аффлеком. Пара планировала поженится еще в начале 2000-х , однако артисты расстались, хотя и продолжали поддерживать дружеские отношения. Несколько дней назад стало известно, что пара все-таки сыграла свадьбу спустя 20 лет. Однако, как пояснила Латынцева, развод в таких случаях неизбежен.

«Они прожили в других семьях. Сталкивались со сложностями. На фоне происходящего партнер идеализируется. Им кажется, что вот оно – счастье на фоне житейских и любовных проблем»,

– пояснила специалист.

В беседе с порталом BLITZ+ Латынцева добавила, что, в случае романа с партнером «из прошлого», неизбежно столкновение с реальностью и конфликты, так как характер лучше с годами не становится.

Звёзды,Бен Аффлек,Дженнифер Лопес,
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