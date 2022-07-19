Лопес и Аффлеку предрекли скорый развод

Только что сыгравшие свадьбу Дженнифер Лопес и Бен Аффлек недолго пробудут вместе, считает психолог Ольга Латынцева. Пара шла к алтарю более 20 лет, однако в этом-то и проблема.
«Новое расставание не за горами»,
– сказала она.
Весной 2021 года стало известно, что певица Дженнифер Лопес вновь начала встречаться с актером Беном Аффлеком. Пара планировала поженится еще в начале 2000-х , однако артисты расстались, хотя и продолжали поддерживать дружеские отношения. Несколько дней назад стало известно, что пара все-таки сыграла свадьбу спустя 20 лет. Однако, как пояснила Латынцева, развод в таких случаях неизбежен.
«Они прожили в других семьях. Сталкивались со сложностями. На фоне происходящего партнер идеализируется. Им кажется, что вот оно – счастье на фоне житейских и любовных проблем»,
– пояснила специалист.
В беседе с порталом BLITZ+ Латынцева добавила, что, в случае романа с партнером «из прошлого», неизбежно столкновение с реальностью и конфликты, так как характер лучше с годами не становится.