Раскрыта зарплата вдовы Караченцова в "Ленкоме"

Руководитель театра "Ленком" Марк Варшавер в беседе с порталом teleprogramma,pro озвучил размер зарплаты вдовы Николая Караченцова, актрисы Людмилы Поргиной.
"Поргина — это все-таки не "маленькая актриса", поэтому она получила шесть массовок в театре. Это, максимум — 12 выходов в месяц. За это она получает зарплату — 30 тысяч рублей. Плюс оклад — 55 500 рублей. Итого — больше 80 тысяч каждый месяц",
– поделился цифрами Варшавин.
По его словам, в других театрах народные артисты получают не больше 32 тысяч рублей в месяц. А играть в массовке "Ленкома" –большая честь, поэтому этим нужно гордиться.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что вдова Мамонова рассказала, помогают ли ей друзья умершего мужа.