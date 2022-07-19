Раскрыта зарплата вдовы Караченцова в "Ленкоме"

"Поргина — это все-таки не "маленькая актриса", поэтому она получила шесть массовок в театре. Это, максимум — 12 выходов в месяц. За это она получает зарплату — 30 тысяч рублей. Плюс оклад — 55 500 рублей. Итого — больше 80 тысяч каждый месяц",