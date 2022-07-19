Боня рассказала, как жених изменил ей с ее подругой

Телеведущая Виктория Боня в эфире YouTube-шоу "Злые языки" рассказала историю о том, как столкнулась с неверностью своего жениха.
Звезда некоторое время встречалась с иностранцем и даже приняла от него предложение руки и сердца, однако возлюбленные решили расстаться.
"Мой мужчина, с которым мы были три года вместе, пригласил меня отметить день рождения на юге Франции. Он сказал: "Возьми подругу с собой. Мы ей сделаем визу". Она отдает ему паспорт для оформления визы. Они улетают без меня!"
- поделилась телеведущая.
Боня объяснила, что жених вместе с ее подругой улетели вместе, оставив ее одну. После этого телеведущая разорвала отношения с избранником и даже думала отомстить сопернице.
"Я думала, как отомстить. Нужно вылить клей-момент человеку на голову и тогда ей придется побриться налысо. Но я ее простила в итоге. Не смогла",
- рассказала она.