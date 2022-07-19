Звездные браки, которых подозревают в пиар-романах

Одной семейной парой на прошлой неделе стало больше: Бен Аффлек и Дженнифер Лопес сыграли свадьбу спустя почти 20 лет после первой попытки пойти под венец. Главный реюнион Голивуда начался в прошлом году — с тех пор «Беннифер» повторили знаменитые кадры из клипа Jenny From the Block, купили дом в Лос-Анджелесе за 50 млн долларов и, наконец, триумфально поженились в Лас-Вегасе. С самого начала «перезапуска» лавстори инсайдеры держались начеку: уж больно часто в шоу-бизнесе всплывают пиар-романы. Мы собрали звездные пары, чья искренность чувств вызывает сомнения — и это несмотря на крепкие узы брака.

Фото: Super.ru Super.ru

Том Круз и Кэти Холмс

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Отношения Тома Круза и Кэти Холмс с самого начала казались странными. Так, в 2005 году актер пришел на шоу Опры Уинфри, дабы прокомментировать первые слухи о своем новом романе: там он пылко клялся в любви к Холмс, прыгал на диване, дергал ведущую и бил рукой по полу от «всплеска эндорфинов». Затем в лучших традициях «Пусть говорят» рванул в гримерку и притащил в студию Кэти. Выпуск скоро стал культовым: пародии на него появлялись в «Американском пироге», «Гриффинах» и не только.

Роман был полон и других картинных сюжетов: как-то в интервью Холмс призналась, что мечтала стать женой Круза с детства, а сам Том сделал ей предложение, встав на колено в ресторане на Эйфелевой башне. Брак Тома и Кэти продлился шесть лет вопреки многочисленным сплетням — якобы после расставания с Николь Кидман актер предлагал звездным девушкам контракт на пятилетний брак (с рождением ребенка!) взамен на пиар.

Борис Моисеев и Адель Тодд

В 2010-м году главная гей-икона российской эстрады Борис Моисеев внезапно сообщил, что женится на американской бизнесвуман Адель Тодд, а его образ закоренелого гомосексуала был всего лишь хитрой пиар-тактикой. Свадьбу хотели сыграть в Сочи на Красной поляне, однако вскоре невеста вспомнила, что иудейская вера запрещает ей выходить замуж во время еврейского нового года Рош ха-Шана. В СМИ появилась новость о том, что церемонию перенесли. О торжестве все забыли на два года, а в 2012 пресс-служба певца вновь анонсировала женитьбу — теперь на крыше столичного отеля напротив Кремля. Свадебный фрак для жениха шил Валентин Юдашкин. Наряд так и не увидел свет: церемонию вновь отменили, а чуть позже Моисеев сообщил, что они с невестой разошлись. Тем не менее, почти два года СМИ считали певца практически женатым человеком.

Майкл Джексон и Лиза Мария Пресли

В 1994-м году поп-идол Майкл Джексон сделал по телефону предложение дочери рок-идола Элвиса Пресли — Лизе Марии. Произошло это вскоре после того, как Джексон впервые появился в суде по делу о растлении несовершеннолетнего. Брак продлился всего полтора года, но за это время Джексон успел подписать мировое соглашение с семьей Чендлеров (певец якобы домогался их сына), слетал на Доменикану, где в старой часовне и без гостей поженился с Лизой Марией, и закрепил успех страстным поцелуем с супругой на сцене VMA. Несмотря на скорый развод, дружеские отношения пара сохранила до смерти певца в 2009-м.

Надежда Бабкина и Евгений Гор

В начале нулевых российский шоу-бизнес сотрясался от любовных скандалов. Поп-король Филипп Киркоров развелся с Аллой Пугачевой, которая закрутила роман с еще более молодым любовником, — Максимом Галкиным. Тогда разница в 27 лет казалась чем-то невероятным, однако рекорд Примадонны вскоре побила Надежда Бабкина: певица представила миру своего бойфренда Евгения Гора, который был младше ее на 30 лет. Парень работал в народном ансамбле «Русская песня», пытался построить сольную музыкальную карьеру, а в 2012 даже метил на «Евровидение» со своей группой, но так и остался «мужем Бабкиной». Даже не факт, что настоящим: за солидную 19-летнюю историю брака отношения не раз называли постановочными, на что певица уверенно заявляла, что они с Евгением «были вместе и будут».

Джессика Бил и Джастин Тимберлейк

Надежда Бабкина уверена в завтрашнем дне с Евгением Гором, а американские конспирологи — в том, что брак Джессики Билл и Джастина Тимберлейка ненастоящий. По словам неназванных инсайдеров, Тимберлейк специально искал на роль своей жены красивую и в меру известную актрису, дабы не привлекать много внимания. В 2015 году пара впервые стала родителями, в 2020 у них родился второй сын.

Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина

Те российские знаменитости, чей доход напрямую зависит от гонораров с ток-шоу, ценят пиар-браки особенно высоко. Первопроходцем жанра стал Прохор Шаляпин с супругой Ларисой Копенкиной. Его примеру быстро последовали герой мема «Адвокааат!» Гоген Солнцев со своей Катенькой и продюсер «Нана» Бари Алибасов с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Местом выяснений отношений последних стал телецентр «Останкино»: выйдя из студии одного канала, молодожены спешили на следующую съемку. Первые слухи о романе Алибасова и Федосеевой-Шукшиной появлялись еще в 90-х: пара даже подавал в суд на газету, которая писала, что продюсер и актриса имитируют любовь. В 2018-м году 71-летний Бари и 80-летняя Лидия внезапно объявили о женитьбе и даже зарегистрировал в Кутузовском ЗАГСе брак, который был расторгнут три года спустя.

Джордж Клуни и Амаль Аламуддин