"Мой мужчина, с которым мы были три года вместе, пригласил меня отметить день рождения на юге Франции. Он сказал: «Возьми подругу с собой. Мы ей сделаем визу». Она отдает ему паспорт для оформления визы. Они улетают без меня! Я звоню накануне дня рождения подруге, слышу на фоне играет пианино. Она: «Знаешь, я уехала к маме в Подмосковье». Звоню ему, а в трубке такая же музыка: «Ой, я улетел в Швейцарию». Идиоты! Я думала, как отомстить. Нужно вылить клей-момент человеку на голову и тогда ей придется побриться на лысо. Но я ее простила в итоге… Не смогла",