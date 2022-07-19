"Главное — отбросить стеснение": Марина Федункив о юморе в России

Марина Федункив — звезда сериала "Реальные пацаны" и шоу Comedy Woman. Сейчас комедийная актриса снимается в кино, ведет телевизионные передачи и выпускает собственные песни. "Рамблер" поговорил с Мариной Федункив о роли юмора в России, женщинах-комиках и планах уехать заграницу.

Фото: Пресс-служба Марины Федункив Пресс-служба Марины Федункив

Какой сейчас юмор в России и какова его роль?

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У нас в стране юмор – всегда составляющая часть жизни. Он всегда был для нас спасательным кругом: мы не можем изменить ситуацию, но мы можем взглянуть на неё иначе. Существуют разные любительские и профессиональные формы проявления: если раньше все играли в КВН, то сейчас хотят заявить о себе в стендапе

Как вы считаете, должен ли он быть более социальным, на примере некоторых западных стендап-комиков, или у него другая функция?

Социален ли юмор в России? Иногда да, то это необязательная его составляющая, люди должны улыбаться, смеяться, а не воспитываться юмором все же, для этого существуют другие инструменты.

Почему в России смешные комики, но несмешные комедийные фильмы?

Ой, какие у вас крайние оценки. То, что смешно одному, может быть несмешно другому. Есть целый ряд очень смешных российских комедий, посмотрите сколько комедийных ситкомов из сезона в сезон продлевает ТНТ, это значит людям они нравятся, им смешно. Поэтому с Вашей оценкой я не сильно соглашусь.

Пресс-служба Марины Федункив

Когда вы выступали в Comedy Woman, были популярны миниатюры. Сейчас снова больше актуален стендап. В чем вы себя видите сегодня и что вы делаете, чтобы не надоесть зрителю и сохранить актуальность? Ощущаете ли вы конкуренцию с молодыми комиками?

Думаю, что каждый комик в первую очередь должен быть честным с самим собой. Пробовать разные стили, чтобы искать своё «Я» — прекрасное решение. Я, вот, например, запела. Но опять же, мои песни веселые, позитивные, это часть концертной программы. То есть я остаюсь в совсем поле, но пробую разные формы выражения.

Юмор — это определённый уровень доверия между артистом и зрителем, то, что «зайдёт», если ты откроешь душу, тут важно быть, а не казаться.

Я знаю, что мои зрители идут на миниатюры, на мою актерскую игру, а я знаю, что делаю их хорошо. Зачем обманывать ожидания и вводить в программу стендап только потому, что это модно?

Не привыкла относиться к коллегам по сцене как к конкурентам. Я на этот счет всегда отшучиваюсь: если у меня спрашивают о конкуренции, значит, наконец, признали мой талант? (смеется) Наоборот, я обожаю то, что делают коллеги.

Какова роль женщины в российском юморе. Насколько сложнее было пробиться женщине, когда вы начинали и сейчас? Сталкивались ли вы с дискриминацией, предубеждениями в работе?

Я просто обожаю остроумных и веселых женщин. В восторге от того, что делает Ира Мягкова и девочки в «Женском Стенд Апе». Восхищаюсь Юлей Ахмедовой и Наташей Красновой – они крутые и каждая по-своему уникальна. Есть интернет-ситуация Лена Самчук. Совершенно гениальная. Прекрасная и многогранные Карина Кросс и Лиля Абрамова, которые в социальные сети заливают свой юмористический контент – держат планку и людям их материал нравится. Все они, ну и я немножко, показали, что женщины умеют шутить так, как некоторым мужчинам-комикам и не снилось.

Главное — отбросить стеснение, забыть о предрассудках и явить свой талант. И не важно, выйдете вы на сцену или поделитесь своим видео в сети. Имея возможности, которые есть у творческих людей сейчас, в начале своего пути, я бы уже стала звездой Голливуда.

И не нужно бояться предубеждений. Я слышала отказы только потому, что я женщина: не справлюсь, не смогу работать с мужчинами на равных, не напишу смешные шутки… Но все эти суждения заканчиваются, как только ты показываешь, на что способна.

Пресс-служба Марины Федункив

Чем женский юмор отличается от мужского? Как он поменялся со времен Comedy Woman, и кто представляет женский юмор в России сегодня?

Женский юмор более хлёсткий. Мир был и остаётся мужским, женщине в нём отведена вторая роль. Мы больше наблюдаем, анализируем, делаем выводы. И, когда их озвучиваем, говорим прямо, как есть.

Если сравнить женский стендап с тем, что мы делали в Comedy Women несколько лет назад, то разница действительно колоссальная. Мы больше развлекали, придумывали нестандартные ситуации, героев. Нынешним героиням стендапа не нужно ничего придумывать, есть жизнь и авторский взгляд на все её проблемы и невзгоды. Юмор стал более жизненным.

Сложнее ли шутить сегодня на определенные темы из-за новой этики? Были ли какие-либо конфликтные или забавные случаи на эту тему? Отказывались ли с вами работать?

Не только шутить, а высказываться вообще. Всё, что ты озвучиваешь в публичном пространстве, приходится раз за разом пропускать через «внутреннего цензора». Сейчас ты боишься обидеть кого-то. Я помню ситуацию, когда «Камеди вумен» пришлось публично и долго извиняться за шутку и это, конечно, был не самый приятный опыт в жизни.

Вы написали книгу, записываете песни, как это делают многие знаменитости, не имеющие отношения к музыке и писательству. В чем ваша основная мотивация?

Что касается музыки, я много раз говорила, что я не певица, а «поющий персонаж». И так у моему песенному творчеству нужно относиться. Это лишь дополнительное проявление юмористической, позитивной составляющей, еще один способ позволить людям расслабиться и повеселиться.

Теперь по книге: я очень хотела поговорить со своей аудиторией по душам, я ведь читаю многое, что пишут мне в социальных сетях. И понимала, что есть темы, которых люди хотели бы со мной. Потому как похожее на то, что пережила я, происходит у многих других людей. Например, ситуации с домашним насилием. Потому в книге получился достаточно личный разговор, практически с глазу на глаз. О многих вещах я редко говорю в интервью, не хочется вспоминать некоторые моменты, а в книге была предельно откровенна. Поэтому моей основной мотивацией был диалог со зрителями.

Пресс-служба марины Федункив

Опишите портрет человека из своей целевой аудитории. Как вы думаете, что это за человек (сколько ему лет, кем он работает, каков его образ жизни)?

Очень сложно составить портрет одного человека, тут могла бы быть целая семья (смеется). На концертах я обычно вижу пары, которым «немного за 30». Женщины обычно приходят с мужьями, и я замечаю, как меняется их настроение за концерт: сначала мужчины не понимают, как тут оказались, а к финалу они в абсолютном восторге. Многие приходят на выступления регулярно, после подходят, благодарят. Люди самые разные, и домохозяйки, и бизнесмены.

В социальных сетях у меня тоже преимущественно женская аудитория. И мне кажется, это естественно, мы говорим на одном языке.

Я не улетела «в космос», став известной, у меня такие же женские проблемы, я переживала схожие сложные моменты, потому мы отлично понимаем друг друга.

Какие у вас планы на ближайшее время? Хотели бы вы уехать с мужем за границу? Смогли бы вы там жить на постоянной основе?

Ближайшие планы — премьера нового шоу «Не Моника Белуччи» в Москве: в нем очень смешные миниатюры, у каждого артиста свой образ, много веселых скетчей, интерактивов и песен конечно же. Мы очень серьезно отнеслись к подготовке шоу, так что зрителей ждет отличная картинка и два часа юмора, конечно же. С этим же шоу мы поедем на гастроли по стране. Уже продаются билеты на Дальнем Востоке, например. Так же планируем показать «Не Монику Беллуччи» в Минке и городах Израиля этой осенью.

Так же сейчас я снимаюсь в главной роли нового большого комедийного сериала, премьера которого состоится через полгода.

За границу я не собираюсь, мы с супругом там и так бываем периодически. Работа у нас обоих здесь, моему мужу Стефано в Москве нравится, поэтому речь о переезде не идет.

Что вас бесит в иностранцах, а что – в россиянах?