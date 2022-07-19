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3 часа назад

Леди Гага чуть не завершила карьеру из-за проблем с психикой

Мира Маркина

36-летняя Леди Гага призналась, что едва не завершила карьеру из-за проблем с психикой. Об этом сообщает The Independent.

Гага чуть не завершила карьеру из-за проблем с психикой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Певица призналась, что находилась в депрессивном состоянии и думала, что уже не сможет вернуться к творческой деятельности:

"Было время, когда я думала, что больше никогда не вернусь на сцену. Мне было так грустно, что я не видела ничего, кроме болезненного кошмара".

По словам артистки, в сложный период не опускать руки ей помогала любовь и поддержка поклонников. По словам звезды, сейчас ментальных проблем у нее нет:

"Я преодолела свой кошмар любовью, поддержкой, доверием, правдой, храбростью, талантом и самоотверженностью. Я так благодарна".

Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, как депрессия передается по наследству.

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