Гага чуть не завершила карьеру из-за проблем с психикой

36-летняя Леди Гага призналась, что едва не завершила карьеру из-за проблем с психикой. Об этом сообщает The Independent.
Певица призналась, что находилась в депрессивном состоянии и думала, что уже не сможет вернуться к творческой деятельности:
"Было время, когда я думала, что больше никогда не вернусь на сцену. Мне было так грустно, что я не видела ничего, кроме болезненного кошмара".
По словам артистки, в сложный период не опускать руки ей помогала любовь и поддержка поклонников. По словам звезды, сейчас ментальных проблем у нее нет:
"Я преодолела свой кошмар любовью, поддержкой, доверием, правдой, храбростью, талантом и самоотверженностью. Я так благодарна".
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, как депрессия передается по наследству.