Группа "На-На" вернется на сцену в золотом составе

Группа "На-на", созданная продюсером Бари Алибасовым, вернется на сцену. Артисты выступят на юбилейном концерте вокалиста группы Владимира Левкина. Об этом сообщает StarHit.
"Позвал я и остальных участников группы разных лет, и нашего продюсера-создателя — Бари Алибасова. Тот признался, что у него есть свои идеи для концерта, поэтому, возможно, будут неожиданности, Бари Каримович по ним большой спец",
– поделился Левкин.
По словам певца, участники группы общались все эти годы, но о воссоединении не думали.
Помимо группы "На-На" на концерте выступят Марина Хлебникова и Игорь Корнилов.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, что стало с золотым составом группы "На-На".