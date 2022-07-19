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1 час назад

Лопес и Аффлек сыграют вторую свадьбу в имении актера

WomanHit.ru

Торжество будет длиться в течение нескольких дней.

Лопес и Аффлек сыграют вторую свадьбу в имении актера
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Певица и актриса Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек в минувшие выходные узаконили свои отношения в Лас-Вегасе. Знаменитости тайно расписались в «Маленькой белой часовне» в кругу близких и родных людей. Сейчас американская пресса пишет, что Дженнифер повезла мужа в Вегас, где они весело проводят время.

А уже совсем скоро у пары состоится вторая свадьба — роскошная вечеринка в честь бракосочетания, которая будет длиться несколько дней.

Как рассказали инсайдеры порталу TMZ, Аффлек и Лопес пригласили на свое торжество множество гостей. Среди них будут актер Мэтт Деймон и телеведущий Джимми Киммел. Праздник пройдет в имении Бена в Райсборо, в штате Джорджия. Участок актера имеет площадь в 35 гектаров.

Также, возможно, пара устроит вечеринку на острове Сент-Саймоне, который расположен недалеко от особняка мужчины. Там есть пляж, спа и маяк.

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