Лопес и Аффлек сыграют вторую свадьбу в имении актера

Торжество будет длиться в течение нескольких дней.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Певица и актриса Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек в минувшие выходные узаконили свои отношения в Лас-Вегасе. Знаменитости тайно расписались в «Маленькой белой часовне» в кругу близких и родных людей. Сейчас американская пресса пишет, что Дженнифер повезла мужа в Вегас, где они весело проводят время.

А уже совсем скоро у пары состоится вторая свадьба — роскошная вечеринка в честь бракосочетания, которая будет длиться несколько дней.

Как рассказали инсайдеры порталу TMZ, Аффлек и Лопес пригласили на свое торжество множество гостей. Среди них будут актер Мэтт Деймон и телеведущий Джимми Киммел. Праздник пройдет в имении Бена в Райсборо, в штате Джорджия. Участок актера имеет площадь в 35 гектаров.