Рианна запустит собственную линию одежды для беременных

Недавно ставшая мамой певица Рианна, по словам ее близких, настолько прониклась проблемами, с которым сталкиваются беременные женщины, что решила открыть собственную линию одежды для беременных под своим лейблом Savage X Fenty.

Фото: Inc-News Inc-News

По словам знаменитости, большинство женщин в такие периоды фактически выключаются от общественной жизни, в том числе, из-за невозможности подобрать нужные наряды.

Рианна хочет исправить эту ситуацию, выпуская смелую и откровенную одежду, чтобы показать – и беременные тоже имеют право наслаждаться жизнью и не стесняться себя.