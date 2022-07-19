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2 часа назад

Рианна планирует запустить собственную линию одежды для беременных

Inc-News

Недавно ставшая мамой певица Рианна, по словам ее близких, настолько прониклась проблемами, с которым сталкиваются беременные женщины, что решила открыть собственную линию одежды для беременных под своим лейблом Savage X Fenty.

Рианна запустит собственную линию одежды для беременных
Фото: Inc-NewsInc-News

По словам знаменитости, большинство женщин в такие периоды фактически выключаются от общественной жизни, в том числе, из-за невозможности подобрать нужные наряды.

Рианна хочет исправить эту ситуацию, выпуская смелую и откровенную одежду, чтобы показать – и беременные тоже имеют право наслаждаться жизнью и не стесняться себя.

Как пишут американские СМИ, певица готова полностью изменить представление общества о будущих мамах, как о закомплексованных особах, и представить их совершенно в ином облике.

Звёзды,Рианна,
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