Рианна запустит собственную линию одежды для беременных

Недавно ставшая мамой певица Рианна, по словам ее близких, настолько прониклась проблемами, с которым сталкиваются беременные женщины, что решила открыть собственную линию одежды для беременных под своим лейблом Savage X Fenty.
По словам знаменитости, большинство женщин в такие периоды фактически выключаются от общественной жизни, в том числе, из-за невозможности подобрать нужные наряды.
Рианна хочет исправить эту ситуацию, выпуская смелую и откровенную одежду, чтобы показать – и беременные тоже имеют право наслаждаться жизнью и не стесняться себя.
Как пишут американские СМИ, певица готова полностью изменить представление общества о будущих мамах, как о закомплексованных особах, и представить их совершенно в ином облике.