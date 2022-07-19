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1 час назад

СМИ: Домогаров остался без невесты из-за недуга экс-супруги

Диана Товсепова

СМИ сообщили, что 59-летнего российского актера Александра Домогарова бросила невеста, молодая танцовщица Татьяна Степанова.

СМИ: Домогаров остался без невесты из-за недуга экс-супруги
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

По словам источника, отношения в паре портились месяц за месяцем. Девушка требовала от Домогарова серьезных поступков и шагов, но актер не спешил идти в ЗАГС.

Кроме того, Домогаров много времени проводил с экс-супругой Ириной Гунненковой, которая борется с онкологией. Мужчина хотел поддержать бывшую жену, но это только усугубило проблемы в его новых отношениях.

Ранее мы писали о том, что Олег Верещагин рассказал об уходе Comedy Club.

Звёзды,Татьяна Степанова,Олег Верещагин,Александр Домогаров,
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