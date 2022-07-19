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1 час назад

Стало известно о местонахождении Николая Цискаридзе

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О своем местонахождении артист балета, педагог, народный артист РФ Николай Цискаридзе рассказал в Telegram-канале. Стало известно, что он сейчас находится в Грузии.

Стало известно о местонахождении Николая Цискаридзе
Фото: Сергей Пятаков / РИА НовостиСергей Пятаков / РИА Новости

«Наконец-то настало время отпусков. Экзамены сданы, гастроли проведены, дети в театры распределены. Это был тяжелый год, но мы все справились», — сообщил артист своим подписчикам. Он также поблагодарил за плодотворную работу коллектив Академии русского балета, коллег, а также своих врагов, «которые заставляют больше думать и развиваться».

«Лето. Счастье. Грузия», — закончил свой пост Цискаридзе.

Ранее стало также известно о местонахождении Лаймы Вайкуле.

Звёзды,Николай Цискаридзе,Лайма Вайкуле,
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