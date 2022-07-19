Стало известно о местонахождении Николая Цискаридзе

О своем местонахождении артист балета, педагог, народный артист РФ Николай Цискаридзе рассказал в Telegram -канале. Стало известно, что он сейчас находится в Грузии.

«Наконец-то настало время отпусков. Экзамены сданы, гастроли проведены, дети в театры распределены. Это был тяжелый год, но мы все справились», — сообщил артист своим подписчикам. Он также поблагодарил за плодотворную работу коллектив Академии русского балета, коллег, а также своих врагов, «которые заставляют больше думать и развиваться».