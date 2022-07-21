Мама Джей Ло уверяет, что Аффлек истинная любовь ее дочери

Кто как не родная мама лучше всех знает своего ребёнка и желает ему самого лучшего. Однако Бен Аффлек всё же смог заслужить одобрение мамы Дженнифер Лопес — Гваделупе Родригес. В эфире шоу The View, подруга певицы заверила ведущих, что любовь между молодожёнами будет длиться вечно.

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«Я знала, что они снова будут вместе. Была уверена на все 100%, что они влюблены. Я говорила об этом с её матерью, Лупе. Она всегда говорила, что Бен её настоящая любовь»,

— сказала адвокат Санни Хостин, рассказывая о свадьбе пары в Лас-Вегасе.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес после церемонии бракосочетания в Лас-Вегасе, 16 июня 2022 года

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес поделились свадебными фотографиями c тайной церемонии бракосочетания в Лас-Вегасе, 16 июня 2022 года

Прекрасным жестом и доказательством её намерений стало то, что Лопес юридически изменила свое имя на Дженнифер Аффлек после долгожданной свадьбы с актёром. Она подписалась как «миссис Дженнифер Линн Аффлек» в своей рассылке, где она поделилась подробностями о прошедшей свадьбе.

«Они будут жить долго и счастливо, поэтому она взяла его фамилию и любит его. Это все для неё. Она должна была выйти за него замуж в первый раз»,

— добавила Санни.

«Мы сделали это. Любовь прекрасна. Любовь добра. И оказалось, что любовь терпелива. Двадцать лет терпения. Мы едва добрались до маленькой белой свадебной часовни к полуночи. Они любезно задержались на несколько минут, разрешили нам сфотографироваться в розовом кабриолете "Кадиллак", которым, очевидно, когда-то пользовался сам король (но, если мы хотели, чтобы появился сам Элвис, это стоило дополнительно, а он был в постели)»,

— написала звезда в письме к своим поклонникам.