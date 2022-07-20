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1 час назад

Костенко рассказала о начале отношений с Тарасовым

Вечерняя Москва

Известная российская модель Анастасия Костенко рассказала, что счастлива в браке с футболистом Дмитрием Тарасовым. Накануне девушка объяснила, почему буквально с первых дней знакомства поняла серьезные намерения спортсмена.

Костенко рассказала о начале отношений с Тарасовым
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Все было ясно и понятно с самого начала. Мы много говорили по душам, наши взгляды полностью совпали и незаметно стали целями. Самое важное на начальном этапе — чтобы все было прозрачно и чисто, без иллюзий и каких-то мутных ситуаций,

— написала Костенко на одной из страниц в соцсетях.

Супруга футболиста пришла к выводу о том, что очень важно при выборе партнера понимать, что будущее будет строиться со взрослым и ответственным партнером, пишет портал Вокруг.тв.

Пара преодолела много препятствий и старается подавать правильный пример гармоничных отношений супругов в семье. Костенко вспоминала, что Тарасов еще в начале романа покорил ее своим отношением к семье.

Звёзды,Анастасия Костенко,Дмитрий Тарасов,
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