Скандальные откровения из биографии Меган Маркл

Кажется, не за горами новые скандалы, связанные с британской королевской семьей — скоро свет увидит биографическая книга под названием «Месть: Меган, Гарри и война между Виндзорами», написанная писателем Томом Бауэром (таблоиды окрестили его «главным охотником на ведьм»). Что известно о произведении, читайте в материале «Рамблера».

При подготовке книги под названием «Месть: Меган, Гарри и война между Виндзорами» Бауэр пообщался с множеством инсайдеров, близких к герцогам Сассекским, чтобы выведать все их тайны. Однако сами супруги не имеют никакого отношения к работе над биографией. «Это книга, которую Меган будет бояться», — утверждает анонимный источник издания The Sun.

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В распоряжении британских СМИ уже оказалось несколько скандальных заявлений, которые Том Бауэр сделал в своей книге. Так, стало известно, что Елизавета II не хотела, чтобы Маркл присутствовала на похоронах принца Филиппа. Когда Ее Величеству сообщили, что Меган не будет на церемонии, королева с облегчением ответила: «Слава богу!». Напомним, по официальной версии, герцогиня Сассекская отказалась присутствовать на похоронах принца Филиппа по рекомендации врача (тогда она была на шестом месяце беременности).

Еще одна скандальная подробность о Маркл из биографической книги: в 2017 году, когда о ее романе с принцем Гарри лишь ходили слухи, издание Vanity Fair напечатало фотографию Меган на обложке одного из своих выпусков с подписью «Она просто без ума от Гарри!». Инсайдеры сообщили Тому Бауэру, что будущая герцогиня тогда была в ярости и даже звонила в редакцию «в истерике», с требованиями убрать все упоминания о принце.

В июне этого года герцоги Сассекские прилетали в Великобританию, чтобы принять участие в мероприятиях, приуроченных к Платиновому юбилею правления Елизаветы II. На всех торжествах, которые посетили герцоги, они оказались на втором плане, в тени действующих членов британской королевской семьи. Так, на службе в Соборе святого Павла скандальных супругов специально посадили подальше от Кембриджских и принца Чарльза с герцогиней Камиллой. А во время парада Trooping of the Colour Меган и Гарри не разрешили выйти на балкон Букингемского дворца. Источники Тома Бауэра рассказали писателю, что из-за такого отношения герцоги были «в ярости».

«Их ярость кипела из-за того, что Дворец отказался от требований предоставить им видные места на Юбилее»,

— пишет Бауэр в биографической книге, которая, кажется, уже обещает стать бестселлером.