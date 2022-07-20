Раскрыта личность женщины, с которой застукали Деппа

После судебных разбирательств с экс-супругой жизнь Джонни Деппа бьет ключом: так, на днях актера заметили в компании с рыжеволосой девушкой, которая сопровождала его на музыкальном фестивале в Италии. Незнакомка ни на шаг не отходила от звезды «Пиратов Карибского моря», попав в объективы вездесущих папарацци. Поклонники тут же решили, что Депп закрутил новый роман, однако, кажется, они все-таки поторопились с выводами. Что известно о спутнице Джонни, рассказываем в материале «Рамблера».

Фото: Legion-media Legion-media

Журналисты Daily Mail выяснили, что между Деппом и девушкой лишь деловые отношения. Рыжеволосая незнакомка — учительница французского языка, которая помогает актеру подготовиться к съемкам фильма «Фаворитка». В картине режиссера Майвенна Ле Беско звезда сыграет роль французского короля Людовика XV.