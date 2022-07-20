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19 минут назад

Раскрыта личность женщины, с которой застукали Деппа

Мира Маркина

После судебных разбирательств с экс-супругой жизнь Джонни Деппа бьет ключом: так, на днях актера заметили в компании с рыжеволосой девушкой, которая сопровождала его на музыкальном фестивале в Италии. Незнакомка ни на шаг не отходила от звезды «Пиратов Карибского моря», попав в объективы вездесущих папарацци. Поклонники тут же решили, что Депп закрутил новый роман, однако, кажется, они все-таки поторопились с выводами. Что известно о спутнице Джонни, рассказываем в материале «Рамблера».

Раскрыта личность женщины, с которой застукали Деппа
Фото: Legion-mediaLegion-media

Журналисты Daily Mail выяснили, что между Деппом и девушкой лишь деловые отношения. Рыжеволосая незнакомка — учительница французского языка, которая помогает актеру подготовиться к съемкам фильма «Фаворитка». В картине режиссера Майвенна Ле Беско звезда сыграет роль французского короля Людовика XV.

Напомним, в начале июня 2022 года присяжные единогласно признали Эмбер Херд виновной в деле против Джонни Деппа и обязали ее выплатить актеру компенсацию в размере 15 миллионов долларов. После оглашения приговора карьера звезды «Пиратов Карибского моря» заметно пошла в гору. Уже этим летом Депп приступит к съемкам фильма «Фаворитка». Картина выйдет на экраны кинотеатров в 2023 году. Спонсировать проект будет Netflix, стриминговый сервис также уже купил правила на трансляцию фильма.

Звёзды,Джонни Депп,Netflix,
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