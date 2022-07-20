Савичева рассказала, почему решила стать певицей

— Макс Фадеев, который, на тот момент, был участником группы «Конвой», как и мой отец, позвал выступить с ним на сцене Курганской филармонии. Мне было четыре года и именно тогда я поняла, что на всю жизнь связана со сценой и музыкой, потому что без этого не смогу. А уже в семь лет я полюбила Уитни Хьюстон и решила начать петь,