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6 минут назад

Савичева рассказала, почему решила стать певицей

Вечерняя Москва

Певица Юлия Савичева рассказала, почему решила связать свою жизнь с музыкой.

Савичева рассказала, почему решила стать певицей
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Она отметила, что выросла в музыкальной семье, в доме всегда звучали различные песни. При этом певица призналась, что с раннего возраста ей нравилось танцевать. Родители поддерживали эту любовь к танцам. Однажды один из танцевальных номеров увидел продюсер Максим Фадеев.

Макс Фадеев, который, на тот момент, был участником группы «Конвой», как и мой отец, позвал выступить с ним на сцене Курганской филармонии. Мне было четыре года и именно тогда я поняла, что на всю жизнь связана со сценой и музыкой, потому что без этого не смогу. А уже в семь лет я полюбила Уитни Хьюстон и решила начать петь,

— рассказала Савичева в интервью Nation News.

Она также добавила, что получила от Фадеева самый важный совет, касающийся музыки. Он отметил, что всегда нужно петь от сердца, пропускать композицию через себя.

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