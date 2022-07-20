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1 час назад

Ивлеева встретилась с Элджеем на годовщину свадьбы и назвала причину развода

Мослента

Встречу с экс-супругом, рэпером Элджеем, на годовщину свадьбы показала в своем новом влоге на YouTube блогер и телеведущая Настя Ивлеева. Она объяснила, почему решила увидеться с бывшим мужем в знаковый день, и назвала реальную причину их развода.

Ивлеева назвала причину развода с Элджеем
Фото: МослентаМослента

«Мы просто решили, что такие благословенные, почтенные дни, конечно же, нужно праздновать. Почему нет? Мы же не чужие друг другу люди. Я даже приготовила Алексею подарок»,

— сказала телеведущая.

Ивлеева подарила Алексею Узенюку (настоящее имя рэпера) наклейку с признанием в любви, а в ответ получила угольный десерт — вид выпечки в черной карамели.

Во время съемки Элджей несколько раз выразил свое возмущение происходящим. «Теперь вы знаете причину нашего расставания: Лехе просто не нравится, что я постоянно снимаю влоги», — заявила Ивлеева.

Ранее подписчики предложили Ивлеевой возобновить отношения с Элджеем. Поводом для обсуждения стал опубликованный блогером шарж.

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