Ивлеева назвала причину развода с Элджеем

Встречу с экс-супругом, рэпером Элджеем, на годовщину свадьбы показала в своем новом влоге на YouTube блогер и телеведущая Настя Ивлеева. Она объяснила, почему решила увидеться с бывшим мужем в знаковый день, и назвала реальную причину их развода.

Фото: Мослента Мослента

«Мы просто решили, что такие благословенные, почтенные дни, конечно же, нужно праздновать. Почему нет? Мы же не чужие друг другу люди. Я даже приготовила Алексею подарок»,

— сказала телеведущая.

Ивлеева подарила Алексею Узенюку (настоящее имя рэпера) наклейку с признанием в любви, а в ответ получила угольный десерт — вид выпечки в черной карамели.

Во время съемки Элджей несколько раз выразил свое возмущение происходящим. «Теперь вы знаете причину нашего расставания: Лехе просто не нравится, что я постоянно снимаю влоги», — заявила Ивлеева.