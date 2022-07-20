Адель с бойфрендом отдыхает в любимом городе миллионеров

После нескольких масштабных концертов и триумфального возвращения на большую сцену певица Адель решила устроить себе долгие летние каникулы. А куда еще ехать в жаркое время года, если не на море? Вместо курортов родной Великобритании знаменитость решила отправиться в Италию: там в городке Порто-Черво отдыхают многие известные люди и сильные мира сего. Несмотря на трудности с авиасообщением, на пляжах курорта можно встретить немало наших соотечественников.