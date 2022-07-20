Адель с бойфрендом отдыхает в любимом городе миллионеров

После нескольких масштабных концертов и триумфального возвращения на большую сцену певица Адель решила устроить себе долгие летние каникулы. А куда еще ехать в жаркое время года, если не на море? Вместо курортов родной Великобритании знаменитость решила отправиться в Италию: там в городке Порто-Черво отдыхают многие известные люди и сильные мира сего. Несмотря на трудности с авиасообщением, на пляжах курорта можно встретить немало наших соотечественников.
Компанию Адель, конечно же, составил ее новый бойфренд — спортивный агент Рич Пол. Если на баскетбольных матчах в Америке тот всегда одет во все черное, то в Италии Рич расслабился и примерил яркие оттенки. Принимать солнечные ванны и купаться пара решила подальше от берега: вместе с друзьями они укатили в открытое море на яхте.