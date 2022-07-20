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1 час назад

Эксперт назвал стоимость нового дома Самойловой с лифтом

Даша Краснова

Новый особняк Оксаны Самойловой и Джигана эксперты оценили в 140-170 миллионов рублей. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Эксперт назвал стоимость нового дома Самойловой с лифтом
Фото: социальные сетисоциальные сети

В доме несколько этажей и имеется собственный лифт, рассчитанный на 13 человек. Для детей предусмотрены собственные ванные комнаты.

Территория вокруг коттеджа настолько огромная, что наследники перемещаются по ней на электромобиле.

Дом Джигана и его жены оценил риелтор Юрий Паршиков. Он заметил, что прошлый особняк в 800 квадратов музыкант продавал за 140 миллионов рублей. Новый дом с большей площадью должен стоить больше.

До этого мы рассказывали, почему родственники Шатунова боятся выходить из дома.

Звёзды,Оксана Самойлова,
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