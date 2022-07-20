Эксперт назвал стоимость нового дома Самойловой с лифтом

Новый особняк Оксаны Самойловой и Джигана эксперты оценили в 140-170 миллионов рублей. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

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В доме несколько этажей и имеется собственный лифт, рассчитанный на 13 человек. Для детей предусмотрены собственные ванные комнаты.

Территория вокруг коттеджа настолько огромная, что наследники перемещаются по ней на электромобиле.

Дом Джигана и его жены оценил риелтор Юрий Паршиков. Он заметил, что прошлый особняк в 800 квадратов музыкант продавал за 140 миллионов рублей. Новый дом с большей площадью должен стоить больше.